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Движение транспорта по набережной Макарова будет ограничено 23 и 24 мая
Сегодня, 10:06
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Движение транспорта по набережной Макарова будет ограничено 23 и 24 мая

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Специалисты занимаются ремонтом дорожного покрытия.

Сегодня и завтра будет ограничено движение транспорта на Васильевском острове. На набережной Макарова  от 2 линии В.О. до Биржевого моста проводятся работы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Движение транспорта будет заблокировано от 2 линии к Тучковому мосту, включая перекресток с Малым проспектом. Общественный транспорт свернет с привычного пути. Водителей попросили выбирать варианты объезда.

Ранее мы писали, что автобус № 78 временно изменил свой маршрут.

Фото: Piter.tv

Теги: набережная макарова, ограничено движение транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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