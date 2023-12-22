Движение транспорта по набережной Макарова будет ограничено 23 и 24 мая

Специалисты занимаются ремонтом дорожного покрытия.

Сегодня и завтра будет ограничено движение транспорта на Васильевском острове. На набережной Макарова от 2 линии В.О. до Биржевого моста проводятся работы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Движение транспорта будет заблокировано от 2 линии к Тучковому мосту, включая перекресток с Малым проспектом. Общественный транспорт свернет с привычного пути. Водителей попросили выбирать варианты объезда.

Ранее мы писали, что автобус № 78 временно изменил свой маршрут.

Фото: Piter.tv