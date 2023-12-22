Автобус № 78 временно изменил свой маршрут

Движение по действующей трассе было восстановлено в 9:42.

Сегодня, 23 мая, трасса автобусного маршрута № 78 изменилась в связи с невозможностью проезда по улице Академика Байкова. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Автобус № 78 направлен: от проспекта Науки по действующей трассе до Тихорецкого проспекта, далее Тихорецкий проспект, Северный проспект, Светлановский проспект, улица Академика Байкова, далее по действующей трассе. Пресс-служба "Организатора перевозок"

UPD: движение по действующей трассе было восстановлено в 9:42.

Ранее мы писали, что в Приморском районе пройдут работы по прокладке газопровода. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.

Фото: Piter.tv