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Автобус № 78 временно изменил свой маршрут
Сегодня, 9:37
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Автобус № 78 временно изменил свой маршрут

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Движение по действующей трассе было восстановлено в 9:42.

Сегодня, 23 мая, трасса автобусного маршрута № 78 изменилась в связи с невозможностью проезда по улице Академика Байкова.  Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок". 

Автобус № 78 направлен: от проспекта Науки по действующей трассе до Тихорецкого проспекта, далее Тихорецкий проспект, Северный проспект, Светлановский проспект, улица Академика Байкова, далее по действующей трассе.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

UPD: движение по действующей трассе было восстановлено в 9:42.

Ранее мы писали, что в Приморском районе пройдут работы по прокладке газопровода. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, организатор перевозок, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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