Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на две недели

В тоннеле петербургский дамбы, соединённом с кольцевой автодорогой, временно сократят пропуск автотранспорта. Об этом сообщило руководство Комплекса защитных сооружений (КЗС). Ограничение вводится в связи с проведением профилактических мероприятий и ремонтных работ.

Мероприятия запланированы на временной отрезок с 14 по 28 августа включительно и затронут транспортное пространство со стороны Финляндии (наружное кольцо КАД).

Возможно кратковременное прекращение движения автотранспорта непосредственно перед въездом в тоннель для въезда и выезда специальной подъёмной техники, длительность остановки не превысит десяти минут, уточняется в официальном заявлении дирекции.

Руководство комплекса извинилось перед водителями за доставленные временными работами неудобства и настоятельно рекомендует обращать внимание на дорожные знаки, информационное табло, ограждение и строго следовать установленным правилам дорожного движения.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)