Ограничения в тоннеле КЗС на внутреннем кольце введут 26 и 27 февраля

Управление Комплексом защитных сооружений Петербурга уведомило автовладельцев о предстоящих ремонтных мероприятиях. В период с 26 по 27 февраля в автомобильном тоннеле судопропускного устройства С-1 (внутренняя кольцевая дорога, Невская сторона) пройдут запланированные профилактические работы.

В связи с проведением ремонта движение автотранспорта временно сократится по количеству полос. Во время ввода и вывода технического оснащения возможно кратковременное полное перекрытие проезда непосредственно перед въездом в тоннель. Согласно установленным нормам, продолжительность подобных остановок составляет максимум 7–10 минут.

Руководство КЗС заранее выражает сожаление о возможных затруднениях и настоятельно рекомендует автолюбителям внимательнее относиться к дорожной информации, ориентироваться на световые табло, знаки дорожного движения, линии разметки и ограждающие конструкции, соблюдая установленный скоростной лимит.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)