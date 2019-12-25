В Красном Селе с 7 ноября перекроют движение транспорта

С 7 ноября в Красносельском районе ограничат движение для автомобилистов, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Из-за ремонта дорожного покрытия ночью 7 ноября – с 01:00 до 06:00 – перекроют проезд по Нарвской улице на пересечении с Кингисеппским шоссе в Красном Селе. А с 9 по 11 ноября закрывается движение по боковому проезду Кингисеппского шоссе у Ивангородского проспекта.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что строительство трамвайной линии "Славянка" перекроет движение на КАД Петербурга.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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