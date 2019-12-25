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В Красном Селе с 7 ноября перекроют движение транспорта
Сегодня, 10:57
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В Красном Селе с 7 ноября перекроют движение транспорта

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Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

С 7 ноября в Красносельском районе ограничат движение для автомобилистов, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Из-за ремонта дорожного покрытия ночью 7 ноября – с 01:00 до 06:00 – перекроют проезд по Нарвской улице на пересечении с Кингисеппским шоссе в Красном Селе. А с 9 по 11 ноября закрывается движение по боковому проезду Кингисеппского шоссе у Ивангородского проспекта. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что строительство трамвайной линии "Славянка" перекроет движение на КАД Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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