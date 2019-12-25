В трех районах Петербурга с 26 октября ограничат движение

Речь идет об Адмиралтейском, о Невском и Петроградском районах.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга сообщили, что с 26 октября движение ограничат в трех районах.

В частности, в Адмиралтейском районе с 26 по 29 октября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому затруднится проезд по Поцелуеву мосту, по Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до переправы, по набережной Крюкова канала у дома 69 по Большой Морской улице.

А в Невском районе из-за реконструкции инженерных сетей с 26 октября по 24 декабря закроют движение по улице Лопатина от проспекта Солидарности до улицы Подвойского, а ограничат – по проспекту Солидарности около улицы Лопатина. Перекроют проезд с 26 октября по 27 февраля 2025 года по улице Лопатина от улицы Подвойского до улицы Коллонтай.

В Петроградском районе планируется также ремонт дороги с 26 по 27 октября, из-за чего ограничат движение транспорта по Мало-Крестовскому мосту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 25 октября движение будет ограничено в пяти районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга