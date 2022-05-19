С 25 октября движение будет ограничено в пяти районах Петербурга

Это связано с ремонтными работами и строительством.

С 25 октября движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Адмиралтейском районе с 25 по 30 октября в связи с производством работ по реконструкции газопровода затруднится проезд по Дровяной улице от набережной Обводного канала до 12-й Красноармейской улицы, с закрытием движения по Дровяной улице в направлении от набережной Обводного канала к 12-й Красноармейской улице.

В Василеостровском районе с 25 по 26 октября планируется ремонт дорожного покрытия, поэтому ограничат проезд по 14-й и 15-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Камской улицы, а закроют – по 15-й линии В. О. в направлении от Среднего проспекта В. О. к Камской улице.

В Кировском районе с 25 октября по 31 мая 2026 года пройдут работы по размещению временного ограждения, из-за чего затруднится движение по Соломахинскому проезду от Ленинского проспекта до проспекта Стачек.

В Колпинском районе с 24 октября по 20 февраля 2025 года будут строить инженерные сети. По этой причине ограничат проезд по улице Труда в Петро-Славянке от Смоленской улицы до Советского проспекта.

А с 25 по 30 октября в Петроградском районе из-за ремонта дороги затруднится движение на Геслеровскому мосту.

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском и Петроградском районах с 24 октября ограничат движение транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга