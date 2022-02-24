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В Московском и Петроградском районах с 24 октября ограничат движение транспорта
Сегодня, 12:48
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В Московском и Петроградском районах с 24 октября ограничат движение транспорта

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Это связано с ремонтными работами.

С 24 октября движение ограничат в двух районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Московском районе с 24 октября по 29 декабря пройдет реконструкция водопроводной сети, поэтому затруднится проезд по Звездной улице от улицы Ленсовета до Пулковской улицы, с закрытием движения по Звездной улице в направлении от Пулковской улицы к улице Ленсовета. 

А в Петроградском районе с 24 по 29 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат проезд по Петропавловскому мосту, по проспекту Медиков от улицы Литераторов до Петропавловского моста. 

Также с 24 по 27 октября из-за строительства инженерных сетей перекроют проезд по Малому проспекту П. С. от улицы Плуталова до улицы Всеволода Вишневского. 

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с 21, 22 и 23 октября движение ограничат в пяти районах Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, московский район, ограничения для автомобилистов, петроградский район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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