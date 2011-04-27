С 21, 22 и 23 октября движение ограничат в пяти районах Петербурга

Также на некоторых участках запретят проезд.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга сообщили о новых ограничениях для автомобилистов, которые введут с 21, 22 и 23 октября.

В Василеостровском районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому с 23 по 24 октября закроют проезд по 14-й и 15-й линиям В. О. от Камской улицы до тупика, а ограничат – по 14-й и 15-й линиям В. О. от Камской улицы до Среднего проспекта В. О., с перекрытием движения по 14-й линии В. О. в направлении от Камской улицы к Среднему проспекту В. О. Также не получится проехать по Неманскому переулку у пересечения с 14-й и 15-й линиями В. О.

В Выборгском районе с 22 октября по 20 марта 2025 года планируется реконструкция канализационной сети, из-за чего ограничивается проезд по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до Светлановского проспекта. А в Красногвардейском районе с 23 по 25 октября в связи с работами по строительству газопровода затруднится движение по улице Коммуны от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

В Московском районе с 21 по 26 октября планируется ремонт дороги. По этой причине ограничат проезд по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе. В Петроградском районе с 23 октября по 16 апреля 2025 года из-за работ по размещению временного ограждения затруднится движение по дороге на территории Александровского парка – у дома 4. В связи со строительством канализационной сети с 22 октября по 25 декабря усложнится проезд по Ждановской улице от Новоладожской улицы до Петровского переулка, а закроется полностью – по Ждановской набережной от Ждановской улицы до Петровского переулка.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в тоннеле петербургской дамбы с 21 по 25 октября ограничат движение.

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