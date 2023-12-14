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В тоннеле петербургской дамбы с 21 по 25 октября ограничат движение
Сегодня, 8:08
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В тоннеле петербургской дамбы с 21 по 25 октября ограничат движение

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Мера связана с ремонтно-восстановительными работами.

С 21 по 25 октября в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы. 

Мера связана с ремонтно-восстановительными работами. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на не более 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на трассе Р-23 в Гатчинском районе 22 и 23 октября будет введено реверсивное движение. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: дамба, кзс петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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