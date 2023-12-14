В тоннеле петербургской дамбы с 21 по 25 октября ограничат движение

Мера связана с ремонтно-восстановительными работами.

С 21 по 25 октября в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы.

Мера связана с ремонтно-восстановительными работами. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на не более 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: на трассе Р-23 в Гатчинском районе 22 и 23 октября будет введено реверсивное движение.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга