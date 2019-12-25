  1. Главная
В Пулково введены временные ограничения на обслуживание перелетов
Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

В петербургском аэропорту Пулково утром 8 декабря ввели временные ограничения на обслуживание рейсов. 

Как сообщили в Росавиации, прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ранее над Лужским районом Ленобласти уничтожили несколько БПЛА. По предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. 

В Ленобласти к утру 2 декабря отменили воздушную опасность, которая была объявлена из-за БПЛА. Режим сохранялся с 09:00 в Кингисеппском районе. 

Фото: Piter.TV 

UPD: воздушная гавань работает штатно с 08:43. 

