Работы на теплосетях ограничат движение в Металлострое до 28 сентября

Проезд перекроют по четной стороне Центральной улицы.

В Металлострое временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в администрации Колпинского района Петербурга.

С 11:00 24 сентября до 18:00 28 сентября перекроют проезд по четной стороне Центральной улицы на участке от Петрозаводского шоссе до площади Академика Глухих. Мера связана с проведением работ на тепловых сетях специалистами АО "ТЭК СПб".

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам следует соблюдать осторожность в районе проведения работ. Пресс-служба администрации Колпинского района

Фото: Piter.TV