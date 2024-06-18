  1. Главная
Работы на теплосетях ограничат движение в Металлострое до 28 сентября
Сегодня, 11:25
63
Проезд перекроют по четной стороне Центральной улицы.

В Металлострое временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в администрации Колпинского района Петербурга. 

С 11:00 24 сентября до 18:00 28 сентября перекроют проезд по четной стороне Центральной улицы на участке от Петрозаводского шоссе до площади Академика Глухих. Мера связана с проведением работ на тепловых сетях специалистами АО "ТЭК СПб". 

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам следует соблюдать осторожность в районе проведения работ. 

Пресс-служба администрации Колпинского района 

Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга ввели дорожные ограничения с 22 и 23 сентября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожные ограничения, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

