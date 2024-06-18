Работы на теплосетях ограничат движение в Металлострое до 28 сентября

В Металлострое временно ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в администрации Колпинского района Петербурга.
С 11:00 24 сентября до 18:00 28 сентября перекроют проезд по четной стороне Центральной улицы на участке от Петрозаводского шоссе до площади Академика Глухих. Мера связана с проведением работ на тепловых сетях специалистами АО "ТЭК СПб".
Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам следует соблюдать осторожность в районе проведения работ.
Пресс-служба администрации Колпинского района
Фото: Piter.TV
