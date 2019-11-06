  1. Главная
В четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 22 и 23 сентября
Сегодня, 10:58
В четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 22 и 23 сентября

Планируются ремонтные работы.

С 22 и 23 сентября движение ограничат в четырех районах Петербурга, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе с 22 по 23 сентября и с 24 по 26 сентября по ночам проезд затруднится по Садовой улице от Лермонтовского проспекта до площади Тургенева. Планируются работы по ремонту газопровода. 

В Красногвардейском районе с 22 сентября до 1 октября из-за работ по прокладке газопровода ограничат движение по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до улицы Стахановцев. 

В Невском районе с 22 сентября по 1 октября в связи с производством работ по строительству газопровода затруднится движение по Уездному проспекту от улицы Ольги Бергольц до проспекта Елизарова. 

А во Фрунзенском районе с 23 до 28 сентября по этой же причине ограничат проезд по улице Салова от Волковского проспекта до улицы Самойловой, с закрытием движения по улице Салова в направлении от Волковского проспекта к улице Самойловой. 

Ранее на Piter.TV: ремонт Дворцового моста изменит движение транспорта до середины октября. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

