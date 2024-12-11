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В Курортном районе с 18 января перекроют движение транспорта
Сегодня, 12:26
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В Курортном районе с 18 января перекроют движение транспорта

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Так, планируются работы по реконструкции канализационной сети.

С 18 января в Курортном районе Петербурга закроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

Так, планируются работы по реконструкции канализационной сети. На один день перекроют проезд по Огородной улице в Сестрорецке от Пляжной улицы до Лиственной улицы, включая перекрестки. 

Кроме того, закроют для автомобилистов с 19 по 26 января движение по Огородной улице от Пляжной улицы до Кустарного переулка. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном и Петроградском районах с 15 января ограничат и закроют движение. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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