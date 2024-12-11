В Курортном районе с 18 января перекроют движение транспорта

Так, планируются работы по реконструкции канализационной сети.

С 18 января в Курортном районе Петербурга закроют движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Так, планируются работы по реконструкции канализационной сети. На один день перекроют проезд по Огородной улице в Сестрорецке от Пляжной улицы до Лиственной улицы, включая перекрестки.

Кроме того, закроют для автомобилистов с 19 по 26 января движение по Огородной улице от Пляжной улицы до Кустарного переулка.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном и Петроградском районах с 15 января ограничат и закроют движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга