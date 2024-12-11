В Курортном и Петроградском районах с 15 января ограничат и закроют движение

Пройдут ремонтные работы.

В двух районах Петербурга с 15 января ограничат и запретят движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Курортном районе по 16 января планируются работы по строительству газопровода, поэтому закрывается проезд по Путейской улице в Зеленогорске от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка.

Также до 15 марта в связи с прокладкой инженерных сетей перекроют движение по Крещенской улице около дома 7А по улице Володарского в Сестрорецке.

А в Петроградском районе по 13 февраля будут размещать временные ограждения, из-за чего ограничивается проезд по улице Блохина от Любанского переулка до Провиантской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что с 12 и 13 января в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга