С 12 и 13 января в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Речь идет о Московском, Невском и Приморском районах.

В трех районах Петербурга с 12 и 13 января введут ограничения для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Московском районе с 12 января до 12 февраля будут реконструировать канализационную сеть, по этой причине закрывается проезд по Черниговской улице от дома 15БГ по Черниговской улице до дома 112А по Московскому проспекту.

В Невском районе с 13 по 25 января планируется производство работ по реконструкции газопровода, поэтому перекроют движение по улице Ольминского от Ткацкого переулка до улицы Бабушкина.

А в Приморском районе с 13 по 22 января пройдут работы по строительству газопровода. Из-за этого ограничат проезд по Лесной улице на пересечении с улицей Электропередач в Лисьем Носу.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга