Смольный получит до 6,2 млрд руб на развитие дорожной сети

Субсидии будут поступать из федерального бюджета.

Санкт-Петербург в рамках государственной программы "Развитие дорожной системы" получит федеральную субсидию на модернизацию и ремонт дорог и искусственных дорожных сооружений, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал правительственное постановление "Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации". В рамках соглашения из государственный казны Петербург на протяжении 3 лет будет получать денежные средства.

Общий размер субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет:в 2025 году – до 2 385 036 тысяч рублей; в 2026 году – до 1 691 413,9 тысяч рублей; в 2027 году – до 2 181 685,7 тысяч рублей. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что на производство работ в 2024 году в ГАТИ Петербурга выдали более 5 тыс ордеров.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга