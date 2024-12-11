Петербург получит 243 млн рублей на модернизацию управления дорожным движением

Средства будут выделены в период с 2025 по 2027 год

Петербург получит федеральную субсидию в размере почти 243 млн рублей на модернизацию системы управления дорожным движением. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно планам, средства будут выделены в период с 2025 по 2027 год. В 2025 году на реализацию проектов в области интеллектуальных транспортных систем будет направлено 38,9 млн рублей, в 2026 году — 109 млн рублей, а в 2027 году — 94,5 млн рублей.

Эти средства пойдут на установку детекторов транспортных средств и модернизацию светофорных объектов с их подключением к центру управления дорожным движением.

Модернизация позволит автоматизировать переключение светофоров в зависимости от интенсивности транспортного потока, что должно повысить эффективность управления дорожным движением и снизить количество пробок на дорогах города. Внедрение интеллектуальной транспортной системы планируется завершить к 2030 году.

Данный проект является частью национального проекта "Жильё и городская среда", а также федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Ожидается, что внедрение системы автоматизированного управления дорожным движением улучшит транспортную ситуацию в крупных агломерациях, включая города с населением более 300 тысяч человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге утвердили проекты развития транспортной инфраструктуры в Колпинском и Фрунзенском районах.

Фото: Piter.TV