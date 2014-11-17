Движение по новому участку улицы Коммуны открыли в промзоне "Ржевка"

В Петербурге продолжаются активные меры по укреплению промышленного сектора. 16 апреля состоялось открытие новой дороги в промышленной зоне "Ржевка". Протяженность участка улицы Коммуны составляет участок от улицы Химиков до Лапинского проспекта, заявил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

В процессе строительства были проведены обширные инженерные работы, включающие прокладку магистралей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электросетей и линий связи. Параллельно производилось перемещение существующих коммуникаций.

Появление новой четырёхполосной трассы облегчит транспортное движение в микрорайонах Ржевка-Пороховые и повысит удобство передвижения для уже существующих и планируемых производств. Кирилл Поляков отметил значимость данного проекта, заявив, что новые производственные мощности создадут дополнительные рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет города.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков