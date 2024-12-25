В Шушарах продолжается модернизация улично-дорожной сети

Работы ведутся на 15 объектах.

В поселке Шушары Пушкинского района ведутся работы по развитию улично-дорожной сети. Ряд проектов уже был реализовано, а строительно-монтажные работы ведутся на 15 объектах длиной 17,5 км, – следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в населенном пункте активно развивается дорожная инфраструктура. Также Смольный реализует в Шушарах большой проект по созданию трамвайной линии от Купчино до Славянки.

Модернизация дорожной и социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности новых микрорайонов – один из 10 приоритетов развития Петербурга в части создания комфортной и безопасной городской среды. На эти цели мы направляем значительные силы и средства. При формировании отраслевых программ ремонта и строительства дорог, организации новых маршрутов общественного транспорта учитываются обращения жителей, а также перспективные планы комплексного развития территорий. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

С недавних пор в Шушарах открыто движение транспорта оп Пушкинской улице, а на съезде с Московского шоссе на Школьную улицу завершена укладка нижних слоев асфальта, установлено освещение и запущено движение автомобилей. Капремонту подверглись 6 объектов населенного пункта. на стадии проектирования находятся 5 объектов.

Ранее мы рассказывали, что город выкупил в Шушарах помещение площадью около 1,7 тыс кв метров с целью строительства новой библиотеки.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга