На производство работ в 2024 году в ГАТИ Петербурга выдали более 5 тыс. ордеров

Так, 1,2 тыс. ордеров было получено на ремонт инженерных коммуникаций, порядка 772 – на благоустройство территорий.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга в 2024 году выдали более 5 тыс. ордеров на производство работ.

Так, 1,2 тыс. ордеров было получено на ремонт инженерных коммуникаций, порядка 772 – на благоустройство территорий. Выдали 632 ордера на посадку деревьев, 128 – на ремонт дорог, а 73 – на реализацию Федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Самыми яркими примерами завершенных производителями работ стали сквер Катерников в Кронштадте, "Сквер сирени" в Центральном районе, пляжи "Дюны" и "Северный", Садовая улица и Зеленогорское и Кронштадтское шоссе.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге замечания по уборке улиц и дворов устраняют за четыре часа.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга