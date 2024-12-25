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На производство работ в 2024 году в ГАТИ Петербурга выдали более 5 тыс. ордеров
Сегодня, 12:56
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На производство работ в 2024 году в ГАТИ Петербурга выдали более 5 тыс. ордеров

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Так, 1,2 тыс. ордеров было получено на ремонт инженерных коммуникаций, порядка 772 – на благоустройство территорий.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга в 2024 году выдали более 5 тыс. ордеров на производство работ. 

Так, 1,2 тыс. ордеров было получено на ремонт инженерных коммуникаций, порядка 772 – на благоустройство территорий. Выдали 632 ордера на посадку деревьев, 128 – на ремонт дорог, а 73 – на реализацию Федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". 

Самыми яркими примерами завершенных производителями работ стали сквер Катерников в Кронштадте, "Сквер сирени" в Центральном районе, пляжи "Дюны" и "Северный", Садовая улица и Зеленогорское и Кронштадтское шоссе. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге замечания по уборке улиц и дворов устраняют за четыре часа. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ордер для обеспечения работ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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