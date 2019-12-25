В двух центральных районах Петербурга ограничат движение транспорта с 25 ноября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в двух районах с 25 ноября.

В Центральном и Петроградском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Центральный район

С 25 ноября 2023 года по 5 октября 2025 года в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта у дома 33 на проспекте Бакунина.

Петроградский район

С 25 ноября 2023 года по 5 августа 2024 года из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Петровской косе от Петровской площади до тупика.

Ранее сообщалось, что в Петербурге участок Планерной улицы закроют 25 ноября на четыре месяца.

Фото: Piter.TV