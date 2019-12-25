В Петербурге в трех районах ограничат движение с 24 и 25 ноября

В Адмиралтейском, Петроградском и Приморском районах ограничат движение транспорта с 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Адмиралтейский район
С 25 ноября 2023 года по 21 мая 2024 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта на улице Александра Блока.
Петроградский район
С 24 ноября 2023 года по 3 марта 2025 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по Большой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы с закрытием движения по Большой Разночинной улице в направлении от Чкаловского проспекта к дому 25 по Большой Разночинной улице.
Приморский район
С 25 ноября 2023 года по 23 марта 2024 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Планерной улице от улицы Ильюшина до Богатырского проспекта.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе ограничат движение с 23 ноября.
Фото: Piter.TV
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