Из-за соревнований по легкой атлетике в центре Петербурга ограничивается движение транспорта

До 23:59 16 июня не получится припарковаться на 18 участках дорог, включая Исаакиевскую площадь, Дворцовый проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные.

В предстоящие выходные в Петербурге пройдут соревнования по легкой атлетике "Санкт-Петербург. Экиден. 42,195/6", в связи с чем в центре города вводятся временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

До 23:59 16 июня не получится припарковаться на 18 участках дорог, включая Исаакиевскую площадь, Дворцовый проезд, Университетскую и Адмиралтейскую набережные. Также до 23:59 17 июня сузят проезжаю часть на участках Исаакиевской площади. С 06:00 до 16:00 16 июня будет сужена дорога на участке Английской набережной и площади Трезини.

До 23:59 17 июня закрывается движение по нечетной стороне набережной реки Мойки вдоль Синего моста, с 00:00 15 июня до 23:59 16 июня – по четной стороне набережной Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко.

С 00:00 до 23:59 16 июня запретят проезд по Исаакиевской площади – вокруг памятника Николаю I, между Исаакиевским сквером и домом 6 по Исаакиевской площади, Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера от дома 11 до дома 42.

Из-за ограничений 16 июня с 00:00 до 16:00 вносятся изменения в трассы 12 автобусов – №№2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 47, 70, 71, 191, шести троллейбусов – №№1, 5, 7, 10, 11, 22. Подробнее о всех ограничениях – на сайте городского комитета по транспорту.

Ранее мы рассказывали о том, что Курбан-Байрам ограничит движение транспорта в Петербурге 16 июня.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга