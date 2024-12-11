На Бронницкой улице ограничат движение с 20 января по 30 декабря

Пройдут работы по размещению временного ограждения.

В Адмиралтейском районе на 11 месяцев ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 20 января по 30 декабря в связи с работами по размещению временного ограждения затруднится проезд по Бронницкой улице у пересечения с Загородным проспектом.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петерубрга

Ранее на Piter.TV: вблизи Нового Колена на три дня введут реверсивное движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петерубрга