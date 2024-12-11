Вблизи Нового Колена на 3 дня введут реверсивное движение

Также до 1 июня 2025 года на этом участке будут выполняться дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает о том, что на участке реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Гатчинском районе Ленобласти планируется временно ограничить пропускную способность.

С 08:00 до 18:00 с 21 по 23 января 2025 года включительно на участке с 67-го по 69-й км, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье, в связи с устройством земляного полотна будет вводиться реверсивное движение.

Также до 1 июня 2025 года на этом участке будут выполняться дорожные работы в полосе отвода и частично на обочине дороги. В связи с чем скорость движения на участке ограничат до 70 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"