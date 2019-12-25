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В Кировском и Центральном районах ограничат движение транспорта с 23 ноября
Сегодня, 10:59
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В Кировском и Центральном районах ограничат движение транспорта с 23 ноября

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Планируются работы по прокладке инженерных сетей и строительство газопровода.

В двух районах ограничат и запретят движение транспорта с 23 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Кировском районе с 23 по 24 ноября пройдут работы по прокладке инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по Двинской улице от набережной реки Екатерингофки до Виндавской улицы. 

А в Центральном районе с 23 ноября по 12 декабря планируется строительство газопровода, из-за чего перекроют движение по Круглому переулку от Аптекарского переулка до набережной реки Мойки. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, кировский район, центральный район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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