В Кировском и Центральном районах ограничат движение транспорта с 23 ноября

В двух районах ограничат и запретят движение транспорта с 23 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
В Кировском районе с 23 по 24 ноября пройдут работы по прокладке инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по Двинской улице от набережной реки Екатерингофки до Виндавской улицы.
А в Центральном районе с 23 ноября по 12 декабря планируется строительство газопровода, из-за чего перекроют движение по Круглому переулку от Аптекарского переулка до набережной реки Мойки.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что с 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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