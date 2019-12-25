В Кировском и Центральном районах ограничат движение транспорта с 23 ноября

Планируются работы по прокладке инженерных сетей и строительство газопровода.

В двух районах ограничат и запретят движение транспорта с 23 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Кировском районе с 23 по 24 ноября пройдут работы по прокладке инженерных сетей, поэтому затруднится проезд по Двинской улице от набережной реки Екатерингофки до Виндавской улицы.

А в Центральном районе с 23 ноября по 12 декабря планируется строительство газопровода, из-за чего перекроют движение по Круглому переулку от Аптекарского переулка до набережной реки Мойки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга