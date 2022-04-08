С 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе

Пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе ограничат движение, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 22 ноября по 14 декабря планируются работы по реконструкции канализационной сети, из-за чего затруднится проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом. Также закроется движение по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5А по Черниговской улице.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

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Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга