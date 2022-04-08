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С 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе
Сегодня, 11:18
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С 22 ноября ремонтные работы ограничат движение в Московском районе

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Пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе ограничат движение, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, с 22 ноября по 14 декабря планируются работы по реконструкции канализационной сети, из-за чего затруднится проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом. Также закроется движение по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5А по Черниговской улице. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на трассе "Сортавала" перекроют полосу в направлении Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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