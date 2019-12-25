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На трассе "Сортавала" перекроют полосу в направлении Петербурга
Сегодня, 11:59
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На трассе "Сортавала" перекроют полосу в направлении Петербурга

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Движение ограничат в период с 18 по 30 ноября.

На трассе А-121 "Сортавала" в Ленобласти перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Мера связана с производством работ по устройству литого асфальтобетона на 33-м километре автодороги, в районе Стеклянного. Движение ограничат в период с 18 по 30 ноября. 

Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении "Сортавалы" будет осуществляться в штатном режиме. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее мы рассказывали о том, что с 18 и 20 ноября движение будет ограничено в трех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: ограничения для транспорта, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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