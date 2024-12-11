В Московском районе закроют движение по Черниговской улице

В Московском районе вводят дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Так, с 13 февраля по 12 марта пройдут работы по реконструкции канализационной сети. По этой причине перекроют проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.
Объезд будет возможен по Ново-Рыбинской улице, Лиговскому и Московскому проспектам, Киевской и Рыбинской улицам, а также по набережной Обводного канала и Заозерной улице.
Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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