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В Московском районе закроют движение по Черниговской улице
Сегодня, 11:25
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В Московском районе закроют движение по Черниговской улице

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С 13 февраля по 12 марта пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе вводят дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 13 февраля по 12 марта пройдут работы по реконструкции канализационной сети. По этой причине перекроют проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом. 

Объезд будет возможен по Ново-Рыбинской улице, Лиговскому и Московскому проспектам, Киевской и Рыбинской улицам, а также по набережной Обводного канала и Заозерной улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, черниговская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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