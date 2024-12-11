В Московском районе закроют движение по Черниговской улице

С 13 февраля по 12 марта пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе вводят дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 13 февраля по 12 марта пройдут работы по реконструкции канализационной сети. По этой причине перекроют проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.

Объезд будет возможен по Ново-Рыбинской улице, Лиговскому и Московскому проспектам, Киевской и Рыбинской улицам, а также по набережной Обводного канала и Заозерной улице.

Ранее мы рассказывали о том, что в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга