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Начальника ГИБДД Московского района ограничили в определенных действиях
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Начальника ГИБДД Московского района ограничили в определенных действиях

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По версии следствия, 44-летний подполковник закрывал глаза на нарушения со стороны ряда компаний такси, за что его самого и его близких бесплатно возили на такси.

Обвиняемому в получении взяток начальнику ГИБДД Московского района избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, 44-летний подполковник закрывал глаза на нарушения со стороны ряда компаний такси, за что его самого и его близких бесплатно возили на такси. В общей сложности подсудимый наездил на такси более чем на 200 тысяч рублей.

Подполковник вину признал. Суд запретил ему общаться с фигурантами дела, действующими или бывшими сотрудниками полиции, а также посещать рабочее место и пользоваться интернетом.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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