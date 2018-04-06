Начальника ГИБДД Московского района задержали по подозрению во взяточничестве

Сегодня указанное должностное лицо было и доставлено в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Оперативниками Управления собственной безопасности (УСБ) регионального Главка МВД выявлены факты противоправной деятельности начальника отдела ГИБДД Московского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района на протяжении 2022-2023 годов регулярно бесплатно пользовался услугами такси взамен за непривлечение к административной ответственности водителей двух пассажирских компаний.

Сегодня указанное должностное лицо было и доставлено в следственные органы для проведения процессуальных действий. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv