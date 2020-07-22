Фигурант дела о взятках в МРЭО арестован в Петербурге

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранта дела о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в МРЭО. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 21 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Обвиняемый и защитник возражали, просили домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следствия, фигурант отправлен под стражу до 19 ноября.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга