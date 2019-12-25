Ночью 5 ноября на ЗСД на 3 часа закроют проезд от набережной Макарова

Так будут проходить работы по строительству Шкиперской развязки.

В Петербурге 5 ноября с 00:00 до 03:00 проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки будет закрыт в связи со строительством Шкиперской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

В ходе строительства развязки ЗCД с улицей Шкиперский проток на Васильевском острове будут проходить работы по монтажу рамной конструкции над основным ходом магистрали.

Проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки в ночь на 5 ноября будет полностью закрыт. При этом, движение в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова осуществляется в обычном режиме.

Ссылка на интерактивную карту.

Ранее стало известно, что на ЗСД обновили систему освещения.

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Фото: Piter.tv