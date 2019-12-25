  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью 5 ноября на ЗСД на 3 часа закроют проезд от набережной Макарова
Сегодня, 12:46
144
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 5 ноября на ЗСД на 3 часа закроют проезд от набережной Макарова

0 0

Так будут проходить работы по строительству Шкиперской развязки.

В Петербурге 5 ноября с 00:00 до 03:00 проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки будет закрыт в связи со строительством Шкиперской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

В ходе строительства развязки ЗCД с улицей Шкиперский проток на Васильевском острове будут проходить работы по монтажу рамной конструкции над основным ходом магистрали.

Проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки в ночь на 5 ноября будет полностью закрыт. При этом, движение в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова осуществляется в обычном режиме.

Ссылка на интерактивную карту.

Ранее стало известно, что на ЗСД обновили систему освещения.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: зсд, шкиперская развязка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии