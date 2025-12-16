На ЗСД из-за дорожных работ перекроют два съезда и ограничат движение

Водителям следует быть особенно внимательными в ночные и утренние часы.

В период с 18 по 26 июня на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Санкт-Петербурга будут введены временные ограничения движения в связи с плановыми дорожными работами. Об этом издание "Петербургский дневник" предупредили в пресс-службе компании-оператора "Магистраль Северной столицы".

Водителям следует быть особенно внимательными в ночные и утренние часы. Так, с 23:00 18 июня до 06:00 20 июня будет полностью перекрыт съезд с Витебской развязки в северном направлении.

Кроме того, с 22:00 18 июня до 06:00 21 июня при движении с севера на юг в районе развязки с КАД (Север) будет затруднено движение из-за ремонта. Также с 04:00 20 июня до 04:00 21 июня закроют съезд с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении.

В течение более длительного периода, с 06:00 21 июня до 06:00 26 июня, на пункте взимания платы после развязки с КАД (Север) будут закрыты две полосы, предназначенные для оплаты проезда транспондером.

Ранее мы сообщили о том, что на юге ЗСД в Петербурге на 2 месяца ограничат движение.

Фото: Piter.TV