На южном участке ЗСД 27 декабря возможны ограничения

В связи с проводимыми в Петербурге официальными мероприятиями (неформальный саммит СНГ – прим.ред.) в течение дня 27 декабря возможны временные ограничения движения.

Во вторник, 27 декабря, на южном участке ЗСД возможны временные ограничения движения. Об этом автомобилистов предупредила пресс-служба компании "Магистраль северной столицы".

В связи с проводимыми в Петербурге официальными мероприятиями (неформальный саммит СНГ – прим.ред.) в течение дня 27 декабря возможны временные ограничения движения на Южном участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной реки Екатерингофки и в обратном направлении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Сейчас мероприятия неформального саммита СНГ проходят в Михайловском замке Русского музея.

Фото: Piter.tv