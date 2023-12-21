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Строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД в Петербурге
Сегодня, 16:05
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Строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД в Петербурге

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Будут выполняться работы по монтажу водоотводного коллектора пролетных строений.

Строительство Витебской развязки в Петербурге ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщили в пресс-службе автодороги. 

Так, с 23:00 25 октября до 06:00 26 октября затруднится проезд по левой полосе на съезде с улицы Благодатной. В этот период будут выполняться работы по монтажу водоотводного коллектора пролетных строений.

Кроме того, с 23:00 26 октября до 06:00 27 октября закроют съезды с ЗСД на улицу Благодатную в южном направлении и с улицы Благодатной на ЗСД в северном направлении. 

Ранее мы рассказывали о том, что троллейбусное движение закроется на Благовещенском мосту 27 октября. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: витебская развязка, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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