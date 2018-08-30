Троллейбусное движение закроется на Благовещенском мосту 27 октября

Мера связана с проведением съемок художественного фильма.

С 10:00 до 13:00 27 октября закрывается троллейбусное движение на Благовещенском мосту, рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Мера связана с проведением съемок художественного фильма. Троллейбус №12 проследует от конечной остановки "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до Университетской набережной, далее – по Университетской набережной, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, набережной Крюкова канала, улице Глинки и до конечной "Тульская улица".

Ранее на Piter.TV: в приложении "Подорожник" появилась возможность покупки месячного билета на автобус.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер)