В приложении "Подорожник" появилась возможность покупки месячного билета на автобус

Завершение тестирования и полноценный запуск приложения для всех пассажиров ожидается до конца 2024 года.

В Петербурге мобильное приложение "Подорожник" расширило свои функции — теперь в нём можно приобрести месячный проездной билет на автобус. Это дополнение стало частью уже существующего функционала, в который входят популярные проездные билеты, такие как единый билет "Подорожник" (электронный кошелек), месячный комбинированный билет на трамвай, троллейбус и автобус, а также разовый (гостевой) билет.

Тестирование виртуальной карты "Подорожник" продолжается с сентября 2024 года, и в нём участвуют свыше 11 тысяч человек. За этот период через приложение совершено более 68,5 тысяч поездок и около 16 тысяч пополнений. Возможность присоединиться к фокус-группе по тестированию пока сохраняется для 20 тысяч петербуржцев — подать заявку можно на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Как рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, в приложение регулярно добавляются новые опции, которые тщательно тестируются. Весь подвижной состав метро, автобусов и трамваев "Чижик" уже оборудован для работы с приложением, а работа по дооснащению трамваев и троллейбусов продолжается.

Завершение тестирования и полноценный запуск приложения для всех пассажиров ожидается до конца 2024 года.

Видео: Комитет по транспорту