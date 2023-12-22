На ЗСД 11-12 февраля ограничат движение из-за строительства Витебской развязки

Закрываются съезды на Южном участке ЗСД для строительства Витебской развязки. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу ООО "Магистраль Северной столицы".

В связи с производством работ по строительству Витебской развязки закрываются следующие съезды:

– 11 февраля с 00:00 до 06:00 закрывается съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны набережной реки Екатерингофки;

– с 23:00 11 февраля до 05:00 12 февраля закрывается въезд на ЗСД с Благодатной ул. в сторону КАД(Юг).

КАРТА доступна по ссылке.

Более 105 миллионов трансакций зафиксировано на ЗСД за 2023 год.

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Фото: Piter.tv