Ремонт дорог ограничит движение в районе Пулково

Мера продлится до 20:00 7 июня.

В связи с ремонтом дорог в районе петербургского аэропорта Пулково вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в авиагавани.

Так, с 15:00 6 июня на въезд к терминалу в зоны отправления и прибытия по основной дороге закрыта часть шлагбаумов. Мера продлится до 20:00 7 июня.

Обращаем внимание, что для въезда на территорию аэропорта вы также можете воспользоваться транзитной зоной №1. Пресс-служба аэропорта Пулково

Схема дорог и зон стоянки представлена на сайте аэропорта.

Ранее мы сообщили о том, что с 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей. Доступ к автомобильным заправочным станциям останется свободным.

Фото: Piter.TV