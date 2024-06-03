Ремонт дорог ограничит движение в районе Пулково

В связи с ремонтом дорог в районе петербургского аэропорта Пулково вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в авиагавани.
Так, с 15:00 6 июня на въезд к терминалу в зоны отправления и прибытия по основной дороге закрыта часть шлагбаумов. Мера продлится до 20:00 7 июня.
Обращаем внимание, что для въезда на территорию аэропорта вы также можете воспользоваться транзитной зоной №1.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Схема дорог и зон стоянки представлена на сайте аэропорта.
Ранее мы сообщили о том, что с 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей. Доступ к автомобильным заправочным станциям останется свободным.
Фото: Piter.TV
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