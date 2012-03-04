Движение транспорта на железнодорожном переезде станции Заборье временно ограничат

Причиной послужат ремонтные работы, которые проведут с 10 до 17 часов с 10 по 12 декабря.

В Бокситогорском районе Ленобласти введут временное ограничение движения автотранспорта на железнодорожном переезде станции Заборье. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Ремонтные мероприятия необходимы для поддержания безопасной эксплуатации железнодорожного переезда, где пересекаются автомобильные и железные магистрали. Во время ремонта автотранспорт сможет проезжать переезд по специальным резервным полосам, установленным в реверсивном режиме.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)