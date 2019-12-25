Стали известны примерные сроки восстановления обрушившейся парковки Ладожского вокзала

Процесс реконструкции разбит на три последовательных этапа.

Глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт проинформировал о ходе восстановления поврежденной секции автомобильной стоянки возле Ладожского вокзала.

Руководитель подчеркнул, что районная администрация постоянно взаимодействует с представителями РЖД, поскольку территория принадлежит Октябрьской железной дороге (ОЖД).

Он добавил, что процесс реконструкции разбит на три последовательных этапа: первичное обследование участка, позволяющее выявить степень повреждения конструкции, разработка проектной документации и непосредственно строительные мероприятия. Предварительная дата завершения обследований назначена ориентировочно на середину декабря текущего года.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры