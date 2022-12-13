Движение по площади Московские Ворота ограничат до октября 2024 года

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Московском и Петродворцовом районах Петербурга с 14 и 15 февраля вводятся ограничения движения, сообщили в ГАТИ.

В Московском районе с 15 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года в связи с размещением временного ограждения ограничивается движение транспорта по площади Московские Ворота.

В Петродворцовом районе с 14 февраля по 24 мая закрывается движение транспорта по улице Аврова в городе Петергоф (от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного). Там будут прокладывать инженерные сети.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Ранее стало известно, что более 300 млн рублей готовы выделить на реставрацию Московских ворот.

Фото: Piter.TV