Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение будет закрыто 6 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 4 октября.

Движение будет закрыто 6 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00. По реке пройдет яхта "Александра" с максимальным высотным габаритом 18,5 метров.

Этот мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" попросили учесть указанную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"