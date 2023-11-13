  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь
Сегодня, 10:57
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь

0 0

Движение будет закрыто 6 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 4 октября. 

Движение будет закрыто 6 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00. По реке пройдет яхта "Александра" с максимальным высотным габаритом 18,5 метров. 

Этот мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" попросили учесть указанную информацию при планировании маршрутов следования. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют полосу. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: река свирь, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии