С 29 мая по 5 июня на внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы

На участке планируют работы по ликвидации колейности покрытия.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги между развязками с трассой "Петербург — Матокса" и проспектом Культуры перекроют две полосы движения с 29 мая по 5 июня. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке планируют работы по ликвидации колейности покрытия. Так, закроют третью и четвертую полосы, по первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч. Ремонт пройдет в соответствии с согласованной схемой организации движения. Установят временные знаки и водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 32-го по 30-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения введут в Красносельском и Невском районах с 29 мая.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"