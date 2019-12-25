Дорожные ограничения введут в Красносельском и Невском районах с 29 мая

Пройдут работы по реконструкции инженерных сетей и ремонту дороги.

В двух районах Петербурга с 29 мая вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Красносельском районе до 30 мая в связи с работами по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд возле дома 15А по Октябрьской улице в Красном Селе.

А в Невском районе 7 августа будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому ограничивается движение по улице Бабушкина от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на участке КАД Петербурга запретят движение грузовых авто с 18 по 21 июня.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга