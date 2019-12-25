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Дорожные ограничения введут в Красносельском и Невском районах с 29 мая
Сегодня, 14:27
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Дорожные ограничения введут в Красносельском и Невском районах с 29 мая

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Пройдут работы по реконструкции инженерных сетей и ремонту дороги.

В двух районах Петербурга с 29 мая вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Красносельском районе до 30 мая в связи с работами по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд возле дома 15А по Октябрьской улице в Красном Селе. 

А в Невском районе 7 августа будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому ограничивается движение по улице Бабушкина от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на участке КАД Петербурга запретят движение грузовых авто с 18 по 21 июня. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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