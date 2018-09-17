На внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы в связи с ремонтными работами

Закроют движение по третьей и четвертой полосам, на первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Рябовским шоссе и трассой "Петербург — Матокса" перекроют две полосы движения в период с 23 мая по 3 июня. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке планируются работы по ликвидации колейности покрытия. Так, закроют движение по третьей и четвертой полосам, на первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 39-го по 32-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. <…> Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"