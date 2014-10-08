В Пушкине перекроют движение по Камероновской улице

Пройдут работы по прокладке канализационных сетей.

В Пушкинском районе вводятся дорожные ограничения с 22 мая, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 11 июня в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей закрывается проезд по Камероновской улице у Кедринской улицы в Пушкине.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в дни проведения ПМЭФ, с 18 по 21 июня, в Северной столице введут дорожные ограничения. Идет работа с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга