В Пушкине перекроют движение по Камероновской улице

В Пушкинском районе вводятся дорожные ограничения с 22 мая, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
До 11 июня в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей закрывается проезд по Камероновской улице у Кедринской улицы в Пушкине.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в дни проведения ПМЭФ, с 18 по 21 июня, в Северной столице введут дорожные ограничения. Идет работа с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга
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