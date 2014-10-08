  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине перекроют движение по Камероновской улице
Сегодня, 10:58
101
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине перекроют движение по Камероновской улице

0 0

Пройдут работы по прокладке канализационных сетей.

В Пушкинском районе вводятся дорожные ограничения с 22 мая, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 11 июня в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей закрывается проезд по Камероновской улице у Кедринской улицы в Пушкине.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в дни проведения ПМЭФ, с 18 по 21 июня, в Северной столице введут дорожные ограничения. Идет работа с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: дорожные ограничения, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии