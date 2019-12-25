В трех районах Петербурга перекроют дороги из-за прокладки коммуникаций

Работы будут идти в среднем около недели.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях движения в трех районах Петербурга. Они будут связаны со строительством газопровода, прокладкой водопровода и инженерных сетей.

В Выборгском районе с 10 по 22 мая и с 20 по 26 июня будет не проехать у дома №7 по переулку Зеленкова от Ловизского переулка до Беловодского переулка.

В Курортном районе движение перекроют у дома №35 по Школьной улице от Краснофлотской улицы до Советской улицы (7-14 мая), у дома №76 по Гагаринской улице в Сестрорецке (11-18 мая) и у дома №14 по Мельничной улице от Красного проезда до Сельской улицы (7-13 мая).

В Приморском районе с 7 по 16 мая закроют движение у дома №6 по Эстонской улице от Новосельковской улицы до улицы Репищева и по Дуговой улице в Лисьем Носу от Новой улицы до Новоцентральной улицы.

Ранее Piter.tv писал о том, как в Смольном объясняют пыльные дороги.

Фото: Piter.tv